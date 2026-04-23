Адвокат Краснов сообщил, что в законодательстве любой страны существуют спящие нормы

В России действует значительное количество законов и предписаний, предусматривающих штрафы за их нарушение. Однако на практике санкции применяются нечасто. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал адвокат Дмитрий Краснов.

По его словам, наличие редко применяющихся на практике административных запретов характерно для любой правовой системы. Они не бесполезны, так как существуют для достижения определенных целей.

«Существует множество регулирующих жизнь граждан законов и правил, зафиксированных в КоАП и УК РФ. Если их применение не является регулярным или массовым, люди не уделяют им внимания», — отметил эксперт.

Он пояснил, что граждане часто игнорируют и нарушают такие нормы из-за низкой вероятности получения штрафа, добавил «Ридус».