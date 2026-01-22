Адвокат Краснов рассказал, что компенсацию за травмы из-за некачественной уборки снега можно взыскать через суд

Пострадавшие из-за плохой уборки снега и льда могут получить компенсацию за нанесенный вред. Если человек получил травму, поскользнувшись на неочищенном от наледи тротуаре, он вправе требовать возмещения расходов на лечение и компенсацию морального ущерба от управляющей компании или коммунальных служб. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

Юрист отметил, что управляющие компании и ТСЖ отвечают за уборку придомовых территорий, а коммунальные службы — за остальные городские зоны. Они обязаны обеспечивать безопасность горожан, своевременно очищая территории от снега и наледи.

«Если какой-то участок не был расчищен, человек упал и сломал себе какую-то часть тела, то у него появляется возможность обратиться в Гражданский суд, чтобы взыскать деньги на лечение и возместить моральный ущерб», — объяснил Краснов.

Для успешного иска пострадавшему необходимо доказать свою правоту. Это можно сделать с помощью фото- и видеоматериалов, свидетельских показаний и медицинских заключений. Также сразу после происшествия можно вызвать участкового, который зафиксирует ситуацию.

Если у пострадавшего есть страхование жизни, он может обратиться за компенсацией в свою страховую компанию, которая будет взаимодействовать с коммунальными службами. Краснов подчеркнул, что, хотя россияне и имеют право на возмещение ущерба, на практике такие случаи редки из-за психологического настроя и нежелания заниматься бюрократическими процедурами.