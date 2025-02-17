Адвокат Краснов призвал защищать подростков от участия в деструктивных сообществах

Председатель правления Московской коллегии адвокатов № 1, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости защитить подростков от участия в деструктивных сообществах.
Собеседник радиостанции считает, что для решения проблемы требуется комплексный подход. По его словам, государству необходимо усилить работу правоохранительных органов, чтобы они могли оперативно выявлять и ликвидировать такие группы.
Также важна информационная кампания через СМИ, чтобы люди знали о новых способах мошенничества и вовлечениях в криминальную деятельность. Необходимо вести просветительскую работу в школах и университетах, а также привлекать к ответственности виновных через судебные разбирательства, добавил адвокат.
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте