Адвокат Краснов призвал защищать подростков от участия в деструктивных сообществах

Председатель правления Московской коллегии адвокатов № 1, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о необходимости защитить подростков от участия в деструктивных сообществах.

Собеседник радиостанции считает, что для решения проблемы требуется комплексный подход. По его словам, государству необходимо усилить работу правоохранительных органов, чтобы они могли оперативно выявлять и ликвидировать такие группы.

Также важна информационная кампания через СМИ, чтобы люди знали о новых способах мошенничества и вовлечениях в криминальную деятельность. Необходимо вести просветительскую работу в школах и университетах, а также привлекать к ответственности виновных через судебные разбирательства, добавил адвокат.