Адвокат Краснов поддержал идею конфискации имущества за незаконную миграцию

Предложения конфисковывать имущество у тех, кто организовывает незаконную миграцию, нужно принять и распространить на всю Россию. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился член Общественной палаты города Москвы и Почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

Он назвал эту инициативу современной и актуальной. Краснов подчеркнул, что перекосы миграционной политики привели к серьезным последствиям. Адвокат отметил, что вопрос уже давно назрел.

Он добавил, что пока статья за незаконную миграцию предполагает лишь заключение сроком до пяти лет. Это недостаточное наказание для подобного преступления.