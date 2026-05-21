Адвокат Ковалевская рассказала о требованиях к деловому стилю одежды в компаниях

Работодатель вправе требовать от сотрудника соблюдения делового стиля одежды, если такие правила закреплены в локальных актах компании и работник был с ними ознакомлен. Об этом «Известиям» рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская.

«Если это прописано и человек согласился, согласился соблюдать эти условия, то он должен их соблюдать», — сказала она.

В некоторых организациях требования к внешнему виду остаются строгими даже в жаркую погоду: сотрудники могут быть обязаны приходить в офис в деловой одежде, закрытой обуви и без элементов летнего гардероба, если это предусмотрено внутренними правилами.