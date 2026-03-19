Адвокат Ковалевская объяснила, что шум от бытовой техники в ночное время может повлечь за собой ответственность

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская объяснила, что шум от бытовой техники в ночное время может повлечь за собой ответственность. Однако речь идет не о «тюрьме за стирку», а о соблюдении норм допустимого уровня шума, заявила она в интервью РИАМО .

Ковалевская подчеркнула, что ответственность за содержание имущества полностью лежит на собственнике.

«Лает ли у тебя собака? Кричат ли у тебя петухи? „Гуляет“ ли у тебя стиральная машинка? Шумит ли у тебя неисправный холодильник? Все это зона твоей ответственности, безусловно. Поэтому ты должен озаботиться, чтобы уровень шума соответствовал нормам и правилам», — процитировал «Петербургский дневник» адвоката.

Если техника создает избыточный шум и нарушает покой соседей, собственник обязан принять меры, включая ремонт или замену оборудования.