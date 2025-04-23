Адвокат Костюткина: одинокие родители могут рассчитывать на региональные меры поддержки

Адвокат Коллегии адвокатов №1 г. Оренбурга, член экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области Елена Костюткина рассказала Life.ru о льготах, которые положены матерям-одиночкам.

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, матерью-одиночкой считается женщина, которая одна воспитывает ребенка. В свидетельстве о рождении такого ребенка нет записи об отце. Российское законодательство предусматривает ряд мер поддержки для этой категории женщин.

В трудовой сфере одиноким матерям предоставляются особые права. Они могут получить внеочередной отпуск и дополнительный 14-дневный отпуск без сохранения зарплаты. Одинокую мать не уволят по инициативе работодателя, если ребенку еще не исполнилось 14 лет или он имеет статус инвалида до 18 лет. Также у одиноких матерей есть право на сокращенный рабочий день и особые условия работы в ночную смену, сверхурочно или в командировках (только с письменного согласия).

Кроме того, одинокая мать может получать стандартный налоговый вычет на ребенка в двойном размере. Но для этого она должна быть официально трудоустроена, и с ее доходов должен уплачиваться НДФЛ.

Костюткина также отметила, что помимо федеральных льгот, одинокие родители могут рассчитывать на разнообразные региональные меры поддержки.