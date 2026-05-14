Адвокат Конышев предупредил, что прогулки по кладбищу могут привести к юридическим последствиям

Прогулки по кладбищу могут привести к серьезным юридическим последствиям, если будут сопровождаться действиями, оскорбляющими чувства верующих. Как пояснил в беседе с «Москвой 24» адвокат Андрей Конышев, сами по себе такие прогулки не запрещены, однако любые увеселительные мероприятия, провокационная фотосъемка, распитие алкоголя или курение на территории кладбищ, церквей и других мест памяти могут быть расценены как нарушение закона.

За подобные действия предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до одного года по статье об оскорблении чувств верующих. При этом адвокат подчеркнул, что лишение свободы применяется лишь в особо резонансных случаях, например, когда блогеры устраивали танцы в храме.

Фотографирование памятников или посещение кладбищ с целью почтить память известных личностей не считается нарушением, если это делается с уважением и без провокаций. Однако, если речь идет о съемке на фоне памятников, желательно спрашивать разрешение у родственников усопших. Важно помнить, что тонкая грань между проявлением уважения и нарушением закона проходит через намерения и поведение посетителей: если человек просто проходит мимо или приходит помянуть любимого автора, это не вызывает вопросов.