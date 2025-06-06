Адвокат Колосовский назвал глупейшей историей дело редактора Ura.ru

Защитник редактора URA.RU Дениса Аллаярова Сергей Колосовский прокомментировал возбужденное против его подзащитного уголовное дело. По словам адвоката, обвинения лишены оснований и построены на нелепых предположениях, написал Ura.ru .

«Глупейшая история, которая пока говорит лишь об одном: насколько правоохранители боятся СМИ и насколько радуются, когда поступает команда сверху „фас“», — заявил Колосовский. Он также отметил, что подобные действия правоохранительных органов вызывают вопросы о давлении на СМИ.

Константин Акулич, другой адвокат, ранее заявлял, что статья, инкриминируемая Аллаярову, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Он подчеркнул, что это не предполагает избрания строгих мер пресечения, таких как заключение под стражу.

Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Ему предъявили обвинения в даче взятки своему дяде-полицейскому в размере 20 тысяч рублей. В агентстве считают информацию о коррупции недостоверной. Там уверены, что дядя оговорил Аллаярова в рамках досудебного соглашения, чем воспользовались правоохранительные органы.