Адвокат Кочина сочла нецелесообразным создание единой базы животных без чипирования
Минприроды предложило обновить закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно инициативе, завести собаку или кошку можно будет только после регистрации в единой базе данных. Свое мнение высказала адвокат Екатерина Кочина, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, создание единого реестра домашних животных будет неэффективным без обязательного чипирования питомцев.
«Каждое животное, внесенное в этот перечень, должно иметь идентификационные признаки. Только в таком случае реестр будет работать», — пояснила специалист.
Общественный деятель и предприниматель Владимир Михайлов заявил, что в первую очередь чипировать нужно собак. Как пояснил бизнесмен, такое правило поможет в ситуациях с нападением на человека.