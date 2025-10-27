Адвокат Кочина сочла нецелесообразным создание единой базы животных без чипирования

Минприроды предложило обновить закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно инициативе, завести собаку или кошку можно будет только после регистрации в единой базе данных. Свое мнение высказала адвокат Екатерина Кочина, передала « Вечерняя Москва ».

По ее словам, создание единого реестра домашних животных будет неэффективным без обязательного чипирования питомцев.

«Каждое животное, внесенное в этот перечень, должно иметь идентификационные признаки. Только в таком случае реестр будет работать», — пояснила специалист.

Общественный деятель и предприниматель Владимир Михайлов заявил, что в первую очередь чипировать нужно собак. Как пояснил бизнесмен, такое правило поможет в ситуациях с нападением на человека.