Адвокат Клишин отметил, что нелегальный контент в смартфоне может привести к уголовной ответственности

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин в беседе с RT предупредил, что хранение определенных видов контента в телефоне может повлечь за собой серьезные юридические последствия.

Талызин отметил, что использование нелицензионных программ может привести к ответственности по части 2 статьи 146 УК РФ: «Нарушение авторских прав». «Это нелегальное или пиратское программное обеспечение, которое используется без лицензии правообладателя или с нарушением ее условий», — пояснил он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что хранение и распространение экстремистских материалов может привести к уголовной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ или статье 282 УК РФ. К таким материалам относятся, например, те, что оправдывают терроризм или разжигают социальные, расовые, национальные и религиозные конфликты.

Также специалист предупредил об ответственности за пропаганду нацистской атрибутики и символики, а также атрибутов других запрещенных экстремистских организаций.