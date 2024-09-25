Адвокат Ким: россиян будут наказывать за выгул собак на детских площадках

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Подробнее рассказал адвокат Игорь Ким в беседе с сайтом «Мир 24».
По его словам, штрафы затронут не только тех, кто гуляет с собакой без поводка и намордника. Новые правила будут распространяться на людей, которые не убирают за питомцами, отметил эксперт.
Административная ответственность, добавил адвокат, ждет и недобросовестных владельцев, осуществляющих выгул животных в запрещенных местах. Речь идет о детских и спортивных площадках, территориях учебных заведений.
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