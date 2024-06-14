Адвокат Карабанов рассказал о существовании сайтов-зеркал, которые якобы позволяют бронировать номера в отелях

Сейчас в интернете существует много сайтов-зеркал, которые якобы позволяют людям бронировать номера. Таким образом мошенники вытягивают деньги с доверчивых туристов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал адвокат Александр Карабанов.

Турист бронирует номер, но в итоге при заселении в отель оказывается, что место не было оплачено, а деньги ушли мошенникам. Эксперт посоветовал перед бронированием номера убедиться в том, что вы общаетесь с проверенным туроператором, написал «Ридус».

Юрист также призвал перед отдыхом промониторить цены на такси, экскурсии и еду в ресторанах. Бывает, что оплаченную услугу могут в итоге и не оказать, добавил он.