Адвокат Камалдинов: с 1 марта введут доптребования к использованию СИМ курьерами

Работа курьеров регламентирована российским законодательством, включая правила дорожного движения, напомнил адвокат Виктор Камалдинов в беседе с сайтом « Мир 24 ». Способы передвижения сотрудников служб доставки зависят от используемого ими транспортного средства.

По словам эксперта, доставщики, работающие на автомобилях или мотоциклах, должны перемещаться исключительно по проезжей части. Курьеры на велосипедах обязаны следовать по велодорожкам.

«Если их нет, движение допускается по правому краю проезжей части или обочине. Двигаться по тротуарам велосипедисты могут лишь в исключительных случаях, например, если сопровождают ребенка до семи лет», — отметил адвокат.

Он также добавил, что с 1 марта 2025 года в России введут дополнительные требования к использованию СИМ курьерами: максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а транспортные средства должны быть оснащены тормозами, фарами и звуковым сигналом.