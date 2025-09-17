Адвокат Калинина посоветовала заключать брачный договор, чтобы облегчить раздел имущества при разводе с иностранцем

Развод с гражданином другой страны — это сложный процесс, который может затянуться на годы. Адвокат, управляющий партнер международной юридической организации Legal World Ирина Калинина рассказала «Вечерней Москве» , как получить алименты и разделить имущество, если бывший супруг находится за границей.

Эксперт отметила, что с момента назначения алиментов российским судом до начала выплат может пройти много времени. Причина в том, что уведомление бывшего супруга за границей может занять от восьми месяцев до полутора лет из-за Гаагской конвенции 1961 года. Даже после перевода и отправки решения за границу, иностранный суд не обязан автоматически принять российский документ.

Что касается имущества, то российский суд делит то, что находится в стране. Но если у супругов есть недвижимость за границей, придется обращаться в суды этих стран.

Адвокат посоветовала не откладывать начало процесса, заложить время на разбирательства и собрать все необходимые документы. Также Калинина рекомендовала подумать о брачном договоре, особенно если супруг — иностранец.