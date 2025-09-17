Адвокат Калинина отметила, что следование кредитному договору поможет сохранить ипотечную квартиру при банкротстве
Адвокат Ирина Калинина рассказала News.ru, как не лишиться ипотечной квартиры при банкротстве. Она отметила, что необходимо четко следовать кредитному договору, в том числе страховать жилье или жизнь.
«Чтобы не лишиться квартиры в ипотеке при банкротстве, важно не допускать просрочки по оплате кредита более трех месяцев. Желательно платить понемногу каждый месяц, хотя бы по 500 рублей, тогда не будет просрочки и банк не сможет в безоговорочном порядке забрать ипотечное жилье. Важно исполнять все условия кредитного договора, а именно страховать жилья или жизнь и здоровье», — подчеркнула специалист.
Калинина рекомендовала сообщать банку обо всех изменениях паспортных данных и других данных, которые заемщик предоставлял для получения кредита. Еще одним требованием является отсутствие незаконных перепланировок в ипотечном жилье и сделок, например дарения, без согласия банка, заключила эксперт.