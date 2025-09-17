Адвокат Калинина отметила, что следование кредитному договору поможет сохранить ипотечную квартиру при банкротстве

Адвокат Ирина Калинина рассказала News.ru , как не лишиться ипотечной квартиры при банкротстве. Она отметила, что необходимо четко следовать кредитному договору, в том числе страховать жилье или жизнь.

«Чтобы не лишиться квартиры в ипотеке при банкротстве, важно не допускать просрочки по оплате кредита более трех месяцев. Желательно платить понемногу каждый месяц, хотя бы по 500 рублей, тогда не будет просрочки и банк не сможет в безоговорочном порядке забрать ипотечное жилье. Важно исполнять все условия кредитного договора, а именно страховать жилья или жизнь и здоровье», — подчеркнула специалист.

Калинина рекомендовала сообщать банку обо всех изменениях паспортных данных и других данных, которые заемщик предоставлял для получения кредита. Еще одним требованием является отсутствие незаконных перепланировок в ипотечном жилье и сделок, например дарения, без согласия банка, заключила эксперт.