Адвокат Юкша положительно оценил идею расширить рамки разрешенной самообороны

Каждый человек должен иметь возможность защищать себя в своем доме «любыми способами» и не нести за это уголовной ответственности. Такое мнение высказал Янис Юкша в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, гражданам необходимо предоставить право защищаться в своих домах, квартирах или помещениях. Имеются в виду ситуации, когда кто-то проникает в жилище. Разобраться, собирается ли нападающий сразу же причинить вред или ограбить, не всегда возможно.

Человек должен быть уверен, что в случае подобного инцидента он может защищать себя любыми методами, даже если это приведет к нанесению тяжкого вреда или смерти. Важно, чтобы он понимал, что в таких обстоятельствах уголовная ответственность ему не грозит, подчеркнул эксперт.