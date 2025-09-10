Адвокат Ярмуш рассказала, что правоохранители вправе претендовать на получение жилищного сертификата
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш перечислила категории граждан, которым полагаются сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил RT.
По словам юриста, данная мера социальной поддержки предусмотрена российским законодательством для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. На соответствующую льготу вправе претендовать военнослужащие, уволившиеся со службы, а также переселенцы и владельцы аварийного жилья.
Кроме того, специалист подчеркнула, что воспользоваться поддержкой могут семьи, члены которых страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, и молодые ученые.