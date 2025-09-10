Адвокат Ярмуш рассказала, что правоохранители вправе претендовать на получение жилищного сертификата

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш перечислила категории граждан, которым полагаются сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщил RT .

По словам юриста, данная мера социальной поддержки предусмотрена российским законодательством для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. На соответствующую льготу вправе претендовать военнослужащие, уволившиеся со службы, а также переселенцы и владельцы аварийного жилья.

Кроме того, специалист подчеркнула, что воспользоваться поддержкой могут семьи, члены которых страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, и молодые ученые.