Адвокат Ярмуш рассказала, что дачников чаще всего штрафуют за сжигание мусора

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в интервью RT обозначила основные нарушения, за которые дачники могут получить штраф в 2025 году.

«Согласно статистике, в 2025 году дачников обычно штрафуют за сжигание мусора и разведение костров в неположенных местах», — рассказала собеседница.

Также часто штрафуют за захламление участка сухой травой и горючими материалами и отсутствие «пожарного минимума» — огнетушителя, воды и песка.

Еще одной распространенной причиной штрафов является нарушение земельного законодательства: нецелевое использование земли или захват муниципальной территории. За эти нарушения предусмотрен штраф в размере 1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей за нецелевое использование и не менее пяти тысяч рублей за захват муниципальной земли.

Кроме того, могут оштрафовать за самовольную постройку без уведомления властей и за нарушение санитарно-экологических норм, например, за выброс мусора в неположенном месте или загрязнение водоемов. Юрист также напомнила о штрафах за выгул собак без поводка и намордника в общественных местах, а также за нападение собак на людей.