Адвокат Ярмуш: процедура сепарации супругов при разводе поможет сохранить семью

Адвокат Мария Ярмуш предложила ввести процедуру сепарации супругов в случае развода. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, такие меры помогут сторонам сохранить семью. Соответствующее положение существует во всем мире.

«Если, например, один из супругов обращается в суд о расторжении брака, а второй супруг не настаивает, что брак распался, то суд не выносит решение о расторжении брака, а первоначально выносится решение о том, что супруги проживают раздельно», — пояснила специалист.

В данной ситуации, отметила юрист, доходы каждого из партнеров становятся собственными. При желании сохранить брак паре просто не нужно будет обращаться ко второй стадии процесса.