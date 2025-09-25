Адвокат Ярмуш предложила жаловаться в прокуратуру в случае не включенного в срок отопления

В постановлении Правительства РФ зафиксированы четкие сроки включения отопления в жилых домах. Об этом напомнила адвокат Мария Ярмуш в разговоре с RT .

По словам эксперта, если уличная температура стабильно держится на отметке +8 градусов в течение пяти суток, то на шестые сутки обязаны запустить подачу отопления.

«При этом отопление включается первоначально в детских учебных заведениях, в больницах, а потом — в жилых домах», — пояснила специалист.

Если отопление не было включено вовремя, Ярмуш рекомендовала подавать письменные жалобы в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Эти ведомства уполномочены реагировать на нарушения.