Адвокат Ярмуш отметила, что выплату мошеннического кредита в суде могут расценить как признание долга

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш сообщила RT , что при обнаружении мошеннического кредита гражданину нужно срочно принять меры.

«Прежде всего — записать, как он узнал об этом кредите: письмо из банка, звонок из банка, получил смс. Нужно эту информацию собрать и обратиться в полицию по месту жительства», — отметила эксперт.

Затем необходимо написать заявление и получить талон-уведомление об обращении. Затем Ярмуш рекомендовала связаться с банком, подать письменное заявление и указать на мошенничество. Важно узнать, какой именно кредит был взят и каким образом заключен договор.

Юрист также добавила, что пострадавший не должен погашать кредит из своих средств, чтобы в суде это не посчитали признанием долга. Если банк подает в суд, важно участвовать в процессе как ответчик и просить назначить экспертизу.