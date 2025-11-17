Адвокат Ярмуш напомнила о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря 2025 года

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT предупредила, что гражданам России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря 2025 года.

Юрист подчеркнула, что если человек не пользуется личным кабинетом налогоплательщика, где можно найти всю информацию об имуществе и налогах, это его право. Однако, если налоговые уведомления не получены, ответственность за их неуплату все равно лежит на налогоплательщике.

«Если не пришло уведомление, нужно прийти в свой налоговый орган. Там работают окна по приему граждан, можно попросить непосредственно там распечатать налоговое уведомление», — уточнила Ярмуш.

Она также добавила, что при просрочке уплаты налогов налогоплательщикам придется платить пени. Ранее стало известно, что ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день на каждые просроченные 100 рублей.