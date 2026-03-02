Адвокат Янгуразова озвучила правовые последствия формального брака

Брак может быть формальным, когда супруги не живут вместе и не ведут общее хозяйство. Однако юридически такой союз продолжает существовать, что влечет за собой определенные риски. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Маргарита Янгуразова.

Адвокат отметила, что в случае банкротства одного из супругов второй может столкнуться с юридическими проблемами. Кредиторы могут попытаться включить приобретенное имущество во вторую конкурсную массу для погашения долгов банкрота, даже если второй супруг приобрел его на личные средства. В таком случае придется доказывать в суде, что имущество не связано с обязательствами партнера.

Еще один риск связан с наследством. В случае смерти одного из супругов второй относится к наследникам первой очереди, даже если они давно не живут вместе. Это может привести к конфликтам при разделе имущества.

Кроме того, семейное законодательство исходит из презумпции отцовства. Если женщина состоит в браке и рожает ребенка, юридическим отцом признается ее супруг. Даже если фактически супруги давно не живут вместе, алиментные обязательства могут возникнуть автоматически. Оспаривание отцовства возможно, но требует времени и судебных издержек.

По словам адвоката, формальный брак — это не просто запись в реестре, а правовой режим имущества, ответственности и наследования. Если семейные отношения фактически завершены, своевременное расторжение брака позволяет снизить финансовые и юридические риски.