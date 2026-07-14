Подписка о невыезде воспринимается многими как простая формальность, но на деле это серьезная мера пресечения, нарушение которой может иметь правовые последствия. Об этом рассказала адвокат Кристина Ивлева в беседе с dailymoscow.ru .

По ее словам, нарушение даже одного пункта может привести к ужесточению меры пресечения, например к домашнему аресту или заключению под стражу. Подписка о невыезде — это юридическое обязательство, к которому следует относиться максимально внимательно.

Если у гражданина есть уважительная причина для выезда, например необходимость лечения или выполнения рабочих обязанностей в другом городе, он может обратиться с ходатайством о разрешении. Если причину признают обоснованной, разрешение могут предоставить.