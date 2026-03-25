Адвокат Иванова предупредила, что долг по банкротству супруга может привести к потере общего имущества

Адвокат Галина Иванова сообщила «Газете.ru» , что долги по банкротству все чаще признают общими обязательствами супругов.

По словам эксперта, если будет доказано, что средства, полученные в результате спорных действий или выведенные из компании, использовались на нужды семьи, кредиторы могут потребовать взыскание с общего имущества.

«Речь может идти, например, о покупке жилья, оплате обучения детей или дорогом отдыхе. Еще одна проблема касается попыток заранее защитить активы», — объяснила специалист.

Она отметила, что попытки заранее защитить активы могут быть безуспешными. Если раздел имущества или брачный договор оформлены незадолго до банкротства, суд может расценить это как попытку спрятать имущество от кредиторов.