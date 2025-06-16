Адвокат Иванова посоветовала позвать понятых при затоплении квартиры

Консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» и адвокат Юлия Иванова рассказала, как правильно задокументировать причиненный ущерб при затоплении квартиры. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, после устранения потопа важно сделать фотографии или видеозаписи повреждений во всех комнатах, убедившись, что в метаданных или в кадре отображаются дата и время съемки. Следующий шаг — обращение в УК, ТСЖ или ЖЭК для составления официального акта. Кроме того, специалист рекомендовала пригласить понятых. В этой роли могут выступить соседи.

«Акт должен содержать дату, время, место, предполагаемую причину <…>, описание повреждений во всех пострадавших помещениях (с указанием площади поврежденных поверхностей), подписи составивших и присутствовавших лиц», — отметила адвокат.

Она также призвала собрать документальную доказательную базу. Ключевой документ — независимая оценка ущерба от лицензированной оценочной компании.