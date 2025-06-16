Адвокат Иванова посоветовала позвать понятых при затоплении квартиры
Консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю» и адвокат Юлия Иванова рассказала, как правильно задокументировать причиненный ущерб при затоплении квартиры. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, после устранения потопа важно сделать фотографии или видеозаписи повреждений во всех комнатах, убедившись, что в метаданных или в кадре отображаются дата и время съемки. Следующий шаг — обращение в УК, ТСЖ или ЖЭК для составления официального акта. Кроме того, специалист рекомендовала пригласить понятых. В этой роли могут выступить соседи.
«Акт должен содержать дату, время, место, предполагаемую причину <…>, описание повреждений во всех пострадавших помещениях (с указанием площади поврежденных поверхностей), подписи составивших и присутствовавших лиц», — отметила адвокат.
Она также призвала собрать документальную доказательную базу. Ключевой документ — независимая оценка ущерба от лицензированной оценочной компании.