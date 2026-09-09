Адвокат Иноядов объяснил, когда организация отвечает за вещи посетителей

Организация обязана возместить ущерб за утраченную вещь, если приняла ее на хранение. Адвокат Московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Александр Иноядов пояснил, что факт передачи можно подтвердить не только квитанцией или жетоном, сообщает газета «Известия» .

Отношения по хранению вещей должны оформляться письменно. Подтверждением могут стать сохранная расписка, квитанция, свидетельство, подписанное хранителем, номерной жетон или другой знак приема имущества.

Отсутствие документа не освобождает организацию от ответственности автоматически, но усложняет доказывание. Передачу вещи на хранение также могут подтвердить записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей и другие доказательства.

Если организация приняла вещь на хранение и утратила ее, она должна компенсировать убытки. После истечения срока хранения ответственность за утрату, недостачу или повреждение возникает только при умысле или грубой неосторожности хранителя.

За вещи в камере хранения отвечает владелец зоны. Если камера относится к конкретному магазину, ответственность несет торговая точка; ситуацию в общей зоне торгового центра рассматривают с учетом обстоятельств.

Если посетитель оставил имущество в месте, не предназначенном для хранения, риск обычно остается на нем. Размер компенсации можно подтвердить кассовыми чеками, ценой аналогичных товаров и другими документами. Табличка «Администрация не несет ответственности» сама по себе не отменяет обязанностей хранителя.