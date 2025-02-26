Адвокат Именнов: выдача 10 «золотых виз» в России соответствует мировым тенденциям

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов в беседе с «Известиями» назвал значимым результатом выдачу 10 «золотых виз» в России. Он подчеркнул, что эти показатели соответствуют мировому тренду.
С момента запуска программы в январе 2023 года было подано 14 заявлений от инвесторов, причем 10 из них были одобрены. Именнов сравнил эти результаты с практикой Португалии, где в первый год «золотую визу» получили всего два иностранца, тогда как на следующий год число участников выросло до 494.
Одной из особенностей российской программы является возможность регистрации юридического лица, которое должно действовать в стране минимум два года до подачи заявки на визу. Это объясняет задержку между инвестициями и получением визы, подчеркнул эксперт.
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