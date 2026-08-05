Адвокат Худова рассказала, что с 1 сентября можно будет вернуть до 88 тысяч рублей за страхование жизни

С 1 сентября вступает в силу новое правило: взносы по договорам добровольного страхования жизни будут включены в самостоятельный вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщила «Газета.ru» адвокат, советник ФПА РФ, председатель Союза молодых адвокатов России Екатерина Худова.

Чтобы получить льготу, договор должен быть заключен со страховой организацией в свою пользу или в пользу близких родственников, перечисленных в Семейном кодексе. Важно, чтобы с момента заключения договора до первой выплаты прошло не менее десяти лет, добавило Ura.ru.