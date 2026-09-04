Адвокат Худова объяснила, как поступить с найденным чемоданом денег

Найденный чемодан с наличными нельзя уносить, вскрывать или пересчитывать деньги. Адвокат Екатерина Худова посоветовала сразу сообщить о находке по номеру 112, сообщает « Газета.ru ».

Худова предупредила, что крупная сумма и необычные обстоятельства могут вызвать подозрения в хищении. Она рекомендовала зафиксировать место и время находки, по возможности привлечь свидетелей и не перемещать чемодан самостоятельно.

В аэропорту, метро или на вокзале следует обратиться к сотрудникам безопасности либо полиции. Если владельца установить не удалось, о находке нужно заявить в полицию. Чемодан, найденный в транспорте или помещении, передают представителю владельца объекта.

Передачу необходимо оформить актом, распиской или протоколом. В документе указывают место обнаружения, вид чемодана, состояние замков и содержимое после вскрытия уполномоченными сотрудниками, пишет ИА НСН.

Адвокат подчеркнула, что нельзя брать часть денег, менять валюту, класть наличные на счет или пытаться пересечь с чемоданом границу. Такие действия могут стать доказательством корыстного умысла и повлечь подозрения в краже или контрабанде.