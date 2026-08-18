Адвокат Худова напомнила, что с выигрыша в лотерею нужно платить НДФЛ

Выигрыш в лотерею считается доходом, и с него необходимо уплатить НДФЛ. Адвокат Екатерина Худова рассказала «Газете.Ru» , что налоговое нарушение не лишает права на выигрыш, но задолженность будет взыскана отдельно.

По словам Худовой, порядок уплаты налога зависит от размера выигрыша. Если сумма составляет 15 тысяч рублей и более, НДФЛ рассчитывает и удерживает оператор или распространитель лотереи. Победитель получает сумму уже за вычетом налога. Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей, налог должен рассчитать и уплатить сам гражданин.

Существует необлагаемый лимит в четыре тысячи рублей за календарный год. Он применяется не к каждому билету отдельно, а к общей сумме выигрышей за год. Поэтому даже серия небольших призов может сформировать налогооблагаемый доход.

Для налоговых резидентов России лотерейные выигрыши облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка начинается с 13% и возрастает в зависимости от размера налоговой базы.

Адвокат подчеркнула, что расходы на покупку билетов налоговую базу не сокращают. Даже если потрачено на билеты больше, чем выиграно, налог рассчитывается с полученного выигрыша. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф, а за неуплату или неполную уплату налога — более серьезные санкции.