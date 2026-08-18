Адвокат Худова напомнила, что с выигрыша в лотерею нужно платить НДФЛ
Выигрыш в лотерею считается доходом, и с него необходимо уплатить НДФЛ. Адвокат Екатерина Худова рассказала «Газете.Ru», что налоговое нарушение не лишает права на выигрыш, но задолженность будет взыскана отдельно.
По словам Худовой, порядок уплаты налога зависит от размера выигрыша. Если сумма составляет 15 тысяч рублей и более, НДФЛ рассчитывает и удерживает оператор или распространитель лотереи. Победитель получает сумму уже за вычетом налога. Если выигрыш меньше 15 тысяч рублей, налог должен рассчитать и уплатить сам гражданин.
Существует необлагаемый лимит в четыре тысячи рублей за календарный год. Он применяется не к каждому билету отдельно, а к общей сумме выигрышей за год. Поэтому даже серия небольших призов может сформировать налогооблагаемый доход.
Для налоговых резидентов России лотерейные выигрыши облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка начинается с 13% и возрастает в зависимости от размера налоговой базы.
Адвокат подчеркнула, что расходы на покупку билетов налоговую базу не сокращают. Даже если потрачено на билеты больше, чем выиграно, налог рассчитывается с полученного выигрыша. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф, а за неуплату или неполную уплату налога — более серьезные санкции.