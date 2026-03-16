Адвокат Хозяйкин предупредил, что владельцев квартир могут наказать за упавший с балкона снег

За падение снега с балкона на прохожих владельцам квартир может грозить уголовное наказание. Об этом сообщил адвокат и старший партнер пермского Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин в интервью URA.RU .

Юрист разъяснил, что если снег падает с крыши дома, то ответственность обычно лежит на управляющей организации. Однако если снег сходит с балконного козырька, то необходимо определить, является ли он проектным элементом дома или же это самовольно установленная конструкция.

Балконная плита относится к общему имуществу, но козырек, остекление и другие индивидуальные элементы балкона часто считаются зоной ответственности собственника квартиры. Уголовная ответственность владельца квартиры будет зависеть от тяжести травм, полученных прохожим.

Дело может быть возбуждено по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» или «Причинение смерти по неосторожности». В случае тяжкого вреда статья не предусматривает лишение свободы, однако если человек скончался, владельца квартиры могут отправить в колонию на срок до двух лет, подчеркнул Хозяйкин.