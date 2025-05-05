Адвокат Харди: неправомерное оформление детских выплат грозит уголовной ответственностью

Предоставление ложных или недостоверных сведений для оформления детского пособия квалифицируется как уголовное преступление. Об этом сообщил адвокат Тимур Харди сайту aif.ru .

По словам специалиста, нарушителей ждет наказание вплоть до штрафа в размере 120 тысяч рублей, исправительных работ на 360 часов, ограничения свободы до двух лет или ареста на четыре месяца, отметила Национальная Служба Новостей.

Укрывательство изменений ситуации, влияющих на право получать пособие, тоже влечет ответственность согласно статье Уголовного кодекса РФ, подчеркнул Харди.