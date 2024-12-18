Адвокат Харди: лучше сразу отказываться от приглашений в офис при онлайн-знакомстве

Адвокат Тимур Харди рассказал, как не стать жертвой мошенников при знакомствах в интернете. «Страсти» совместно с Газетой.Ru выпустили расследование о схеме мошенничества в сфере онлайн-знакомств.

Выяснилось, что за некоторыми профилями скрываются сотрудники брачных агентств. Они различными способами приглашают одиноких женщин в офисы и уговаривают их заключить договоры на дополнительные услуги.

По словам адвоката Тимура Харди, такие схемы не являются незаконными.

«В этих схемах нет явного нарушения закона. Поэтому лучше сразу отказываться от приглашений в офис и, конечно, от заключения договора, если вы не согласны с его условиями и не готовы платить такую сумму», — отметил он.

Однако пострадавшие от действий мошенников женщины могут оспорить договор и вернуть деньги через суд или в досудебном порядке при подписании договора, заверил юрист.

«Но только в случае, если удастся доказать факт нарушения условий договора со стороны исполнителя услуг», — добавил он.