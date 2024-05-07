Адвокат Харди: криптовалютные активы не делятся при разводе | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:28 Адвокат Харди: криптовалютные активы не делятся при разводе

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Криптовалютные активы позволят не делить имущество при разводе. Этим могут воспользоваться люди, желающие оставить бывшего партнера ни с чем, сообщил адвокат Тимур Харди сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, подобные накопления считаются «цифровыми финансовыми активами» —это всегда очень сложная тема для любых споров. Доказать принадлежность активов конкретному лицу практически нереально из-за анонимности криптовалютных кошельков.

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Чтобы не возникло споров при разводе, адвокат посоветовал изначально заключать брачный договор, сообщил сайт kp.ru.