Адвокат Халеян призвал не пытаться остановить вора любой ценой

Адвокат Альберт Халеян в беседе с «Газетой.ru» рассказал, как правильно вести себя при обнаружении в квартире чужого человека.

Эксперт посоветовал не пытаться остановить вора любой ценой. Если хозяин только подошел к двери и услышал шум внутри, лучше не входить в квартиру, а тихо закрыть дверь, по возможности заблокировать ее и вызвать полицию из безопасного места.

«Первое, что нужно понять, — жизнь дороже любого имущества. Если вы еще не вошли внутрь и слышите, что в квартире кто-то есть, не надо устраивать задержание своими силами», — отметил специалист.

После ухода воров не стоит ничего трогать в квартире: не поднимать вещи, не вытирать поверхности, не наводить порядок. Следы взлома, отпечатки, разбросанные предметы и положение вещей могут оказаться важны для полиции.