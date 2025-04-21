Адвокат Гузаева сообщила о возможности получения маткапитала за границей

Адвокат Галина Гузаева разъяснила порядок получения материнского капитала при рождении ребенка за рубежом в беседе с радио Sputnik .

Она подчеркнула, что для получения государственной поддержки необходимо, чтобы у матери и ее детей имелось гражданство России.

Новорожденный должен быть зарегистрирован в консульстве России, а после приезда на родину нужно получить свидетельство о рождении в органах ЗАГСа. Адвокат отметила, что подать заявление на получение средств материнского капитала можно через «Госуслуги». Если нет подтвержденного аккаунта, его все равно можно получить, даже находясь за границей, для этого понадобится действующий счет в российском банке. Воспользоваться материнским капиталом возможно только на территории России.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выразила мнение, что рожать стоит исключительно на родине.