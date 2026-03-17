Адвокат Гузаева предупредила о подводных камнях развода с иностранцем

Адвокат Галина Гузаева рассказала «Газете.ru» , что россияне могут столкнуться с проблемами при разводе с иностранцами. В некоторых случаях такой процесс не будет признан в России из-за существенных различий правовых систем.

Чтобы развод был признан российскими органами, необходимо предоставить в загс соответствующий документ от иностранных органов. Это может быть оригинал свидетельства о разводе с нотариально заверенным переводом на русский язык или апостилированная копия решения судебной инстанции о разводе.

По словам эксперта, даже если супруг-иностранец фактически не проживает с семьей, это не лишает его права на половину имущества, купленного в браке. Защитить имущество в такой ситуации можно, если актив был получен по наследству или в дар, он признается личным имуществом одного из супругов. Также имущественный объект может быть оформлен на другого члена семьи, например на родителей.