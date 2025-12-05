Адвокат Гуревич указала на отсутствие уголовной ответственности за угрозу изнасилованием в России

Адвокат Сталина Гуревич в интервью « Ридусу » обратила внимание на то, что в России нет уголовной ответственности за угрозу изнасилованием.

Таким образом специалист прокомментировала ситуацию, которая произошла в московском ресторане. Там 37-летний посетитель пытался познакомиться с девушками. Получив отказ, он начал угрожать им изнасилованием. Правоохранители возбудили уголовное дело. Однако адвокат не увидела состава преступления в действиях фигуранта.

«За угрозу изнасилования у нас не наказывают. Есть ответственность, когда человек угрожает убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — напомнила эксперт.

По ее словам, угрозы изнасилованием считаются мелким хулиганством и предполагают наказание в виде административного ареста или штрафа.