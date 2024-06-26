Адвокат Гуревич: повышение пошлин за развод не остановит супругов

В Министерстве финансов предложили увеличить пошлины за расторжение брака с 650 до 5000 рублей. Однако такие меры никак не остановят россиян, которые уже решили развестись, заявила адвокат Сталина Гуревич в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, если люди уже приняли такое решение, их совершенно точно не остановит пошлина ни в сто рублей, ни в тысячу, ни более. Максимум — россияне перестанут разводиться официально, но будут жить как чужие люди.

Кроме того, подобная инициатива вряд ли усложнит жизнь супругам, желающим покинуть неблагополучную семью, отметила Гуревич.