Адвокат Груздев сообщил, что судебный туризм может вызвать проблемы в случае перехода на личности

Судебный туризм может создавать определенные риски, если дело касается личной жизни участников процесса. Об этом предупредил адвокат Сергей Груздев в беседе с ИА НСН .

Россияне посещают открытые судебные заседания как слушатели, не будучи участниками дела, — для этого не нужен специальный статус. По словам эксперта, интерес к таким «реальным сериалам» может привести к проблемам, если обсуждение переходит на личности.

«Всегда есть недовольная сторона: если выносится оправдательный приговор, потерпевший расстроится. Если выносится обвинительный приговор, недовольны осужденный и его родственники», — отметил эксперт.

Он также указал на плюсы подобной практики, обратив внимание на гласность правосудия.