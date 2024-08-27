Адвокат Грикевич назвала просрочку по ипотеке самой распространенной причиной потери жилья

Наиболее частой причиной потери жилья в России является просрочка по ипотеке. Об этом изданию Life рассказала адвокат Оксана Грикевич.

Банк или иной кредитор начинает процедуру взыскания имущества через суд, а после вынесения решения недвижимость выставляется на аукцион и продается для погашения долга. При этом эксперт отметила, что на единственное жилье не может быть обращено взыскание, однако ипотечной квартиры это не касается.

Недавно в России вышел закон, который вводит две возможности для сохранения единственного ипотечного жилья в рамках процедуры банкротства. Руководитель практики правового сопровождения предпринимательства МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“ Константин Ткаченко пояснил, что если речь идет о задолженности по необеспеченным залогом кредитам, то единственное жилье у собственника забирать не будут.

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте