Адвокат Грикевич назвала просрочку по ипотеке самой распространенной причиной потери жилья

Наиболее частой причиной потери жилья в России является просрочка по ипотеке. Об этом изданию Life рассказала адвокат Оксана Грикевич.

Банк или иной кредитор начинает процедуру взыскания имущества через суд, а после вынесения решения недвижимость выставляется на аукцион и продается для погашения долга. При этом эксперт отметила, что на единственное жилье не может быть обращено взыскание, однако ипотечной квартиры это не касается.

Недавно в России вышел закон, который вводит две возможности для сохранения единственного ипотечного жилья в рамках процедуры банкротства. Руководитель практики правового сопровождения предпринимательства МГКА «Бюро адвокатов „Де-юре“ Константин Ткаченко пояснил, что если речь идет о задолженности по необеспеченным залогом кредитам, то единственное жилье у собственника забирать не будут.