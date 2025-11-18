Адвокат Григориади отметил, что увеличение штрафов за экономические преступления выгодно всем сторонам

Правительство поддержало инициативу повышения штрафов за экономические правонарушения. Теперь санкции за эти преступления увеличатся вдвое. Например, штраф за мошенничество составит до 1,5 миллиона рублей. Инициативу поддержал адвокат, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в беседе с сайтом «Газета.Ru».