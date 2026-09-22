Адвокат Гридин предупредил о наказании за покупку больничного

Покупка больничного без осмотра врача может обернуться увольнением, потерей денег и уголовной ответственностью. Адвокат Алексей Гридин напомнил, что поддельные документы не становятся законными из-за печати или QR-кода, сообщает Life.ru .

Приобретение, хранение и предъявление фиктивного больничного могут квалифицировать по части 3 статьи 327 УК РФ, если документ освобождает от обязанностей или дает права. Максимальное наказание — год лишения свободы.

Если справка не имеет таких свойств, но признана заведомо подложной, может применяться часть 5 статьи 327 УК РФ. Она предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест до шести месяцев. За самостоятельную подделку официального документа грозит до двух лет лишения свободы.

С июня 2026 года статья 235.2 УК РФ устанавливает отдельную ответственность за оборот поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание при отягчающих обстоятельствах достигает восьми лет лишения свободы и штрафа до трех миллионов рублей.

«Юридически безопасного способа купить справку не существует. Настоящий документ можно получить только после реального осмотра в медучреждении и по медицинским показаниям», — сказал Гридин.