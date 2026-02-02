Адвокат Глазкова описала механизм действий в случае недопуска в ресторан из-за фейс-контроля

Конфликты на входе в ресторан из-за отказа в посещении — нередкое явление. Член Ассоциации юристов России, адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Ирина Глазкова рассказала «Газете.Ru» , в каких случаях отказ может быть законным, а когда он нарушает права потребителя.

По словам эксперта, рестораны обязаны обеспечивать безопасное и комфортное времяпрепровождение для своих гостей. Для этого заведения вводят фейс-контроль и ограничивают доступ лицам, которые могут нарушить правила поведения.

Глазкова объяснила, что все рестораны работают на основе публичного договора (оферты). Законным отказ будет только в том случае, если он обоснован условиями договора. Если же посетителю отказали без объяснения причин, это может быть нарушением прав.

Адвокат подчеркнула, что важно, чтобы правила посещения ресторана были грамотно сформулированы и размещены в доступных местах. Это поможет избежать конфликтов.

«Например, если на афише, на стенде у ресторана или в других общедоступных местах указано, что ресторан в определенную дату приглашает на романтический волшебный вечер и в спортивных костюмах вход запрещен, значит, это условие договора и его нужно соблюдать», — прокомментировала Глазкова.

Если права посетителя нарушили, он может потребовать объяснить конкретную причину отказа в посещении заведения. В случае необоснованного отказа гость может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении убытков.