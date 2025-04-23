Адвокат Герасимов назвал слишком низким порог в 10 тысяч рублей для запрета выезда

Заслуженный адвокат России Павел Герасимов обсудил с «Ридусом» идею ограничить выезд из страны при задолженности от 10 тысяч рублей.

Юрист уверен, что предложенный порог долга слишком низок.

«Даже существующий порог в 30 тысяч рублей слишком маленький», — сказал он.

По мнению Герасимова, целесообразнее его поднять, так как прежде 30 тысяч были эквивалентны средней зарплате. Адвокат подчеркнул, что сложно снять ограничения после погашения долгов.

Ранее ФССП сообщила, что россиянам могут запретить выезд за границу при долгах более 10 тысяч рублей. Тогда судебный пристав-исполнитель сможет по запросу или по своей инициативе издать постановление о временном ограничении выезда.