Адвокат Гейдаров объяснил, как взыскать ущерб за поломку авто из-за некачественного бензина

Адвокат Эмин Гейдаров рассказал « Газете.Ru », как автомобилисты могут получить компенсацию за ремонт, если их машина сломалась из-за плохого топлива.

При первых признаках неисправности двигателя после заправки — падении мощности или трудностях с запуском — движение следует немедленно прекратить. Чтобы не усугубить поломку, автомобиль необходимо доставить в сервис на эвакуаторе, пишет Ura.ru.

Доказать вину автозаправочной станции поможет независимая экспертиза топлива и техническая оценка состояния машины. Главными аргументами станут заключения специалистов, акты из автосервиса и подтверждение факта покупки горючего. Бумажный чек желательно сохранить, но его отсутствие не критично: факт оплаты подтвердят данные программы лояльности АЗС или выписка по банковскому счету.

Когда связь между суррогатом и поломкой будет установлена документально, владельцу станции направляется письменная претензия. В ней требуется возместить расходы на ремонт, услуги экспертов и транспортировку. Если компания отвечает отказом, пострадавший вправе обратиться в суд. Общий срок исковой давности составляет три года. Помимо стоимости работ, истец может потребовать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в размере половины присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.