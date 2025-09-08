Адвокат Гавришев сообщил, что дроппер может получить до 10 лет колонии

Адвокат по уголовным делам Алексей Гавришев в беседе с RT пояснил, кто чаще всего становится дроппером в мошеннических схемах и какие последствия их ждут.

По словам эксперта, передача карты третьему лицу расценивается как участие в преступной схеме.

«Как минимум пособничество мошенничеству. При активной роли — соисполнительство», — пояснил специалист.

Как отметил адвокат, за активное участие в мошенничестве с крупным ущербом дроппер может быть осужден на срок до 10 лет. На такие риски обычно готовы идти студенты, безработные, люди с финансовыми проблемами и мигранты.