Адвокат Гавришев рассказал, что профессии в сфере медицины и образования закрыты для людей с судимостью

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с RT рассказал о профессиях, которые недоступны людям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По словам специалиста, последние изменения в Трудовом кодексе и профильных законах значительно ограничили возможности трудоустройства для таких людей. Среди прочего им запрещено работать в органах государственной и муниципальной службы, правоохранительных и судебных структурах.

«Также им нельзя работать в образовательных организациях, детских садах, лагерях и иных учреждениях, где есть несовершеннолетние», — добавил адвокат.

Кроме того, людям с судимостью закрыт путь в сферу медицины и социальной защиты, если работа связана с уходом за детьми, инвалидами, пожилыми. Им также нельзя заниматься охранной деятельностью, авиаперевозками, работать на транспорте общего пользования и объектах повышенной опасности.

За последние годы ужесточились правила и для сферы такси и каршеринга. Теперь МВД и региональные департаменты могут отказать в выдаче разрешения на перевозку пассажиров, если водитель имел судимость по ряду статей Уголовного кодекса, даже если она уже погашена, отметил Гавришев.